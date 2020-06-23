有媒體報導「不具名黨內人士」質疑「馬習會」與「九二共識」，國民黨今天發布聲明表示，放話內容絕不代表該黨主席江啟臣與黨中央看法，對於這類放話，江啟臣感到震怒不滿，認為是蓄意挑撥黨內團結之舉，完全無法接受，也將追查放話源頭，若查證屬實，一律嚴懲不貸。

文傳會主委王育敏表示，江啟臣一向肯定前總統馬英九執政時期秉持「九二共識、一中各表」推動兩岸關係發展的貢獻，昨天江啟臣拜會馬英九針對黨未來的兩岸論述完整交換意見，溝通過程氣氛良好，對於改革委員會各組的初步建議內容，黨中央也將持續聽取各界聲音，卻有所謂「不具名黨內人士」對外放話，行為極不可取，也令人難以接受。

她強調，日前媒體不實報導該黨數位行銷科技長簡勤佑「遭降職」，也是有心人士刻意放話所致，相關放話已造成不必要的紛擾。

王育敏還說，對這類黨內放話，江啟臣極為震怒不滿，認為絲毫無助黨內團結，也將誤導外界觀感，並嚴詞警告放話人士，立即停止不當的放話，若查證屬實，一律嚴懲，決不寬貸。

(中時 )