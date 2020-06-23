中市大里立新國小2年前蓋了一個圖書館，獲得金點設計獎年度設計獎。（黃國峰攝）

中市大里立新國小將校門口的變電箱彩繪成立體書櫃，立仁里長鄭伯其表示，除了書櫃，這兒還有立體昆蟲箱。（黃國峰攝） 3

中市大里立新國小將校門口的變電箱彩繪成立體書櫃，也把學校吉祥物小栗鼠畫上去。（黃國峰攝）

咦！學校怎麼把書櫃搬到大馬路旁來！原來是台中市大里立新國小校長連忠誠與立仁里長鄭伯其合作，發揮創意，把學校校門旁的變電箱，彩繪成書櫃，路過民眾都免不了要多看一眼，有民眾表示，不仔細看還以為是學校搬出書櫃在曬太陽呢！

台中市大里立新國小校門左側人行道有七個電箱，最近以書櫃及自然生態為主題，請畫師以立體手法彩繪，讓變電箱搖身一變成栩栩如生的戶外「閱讀區」，超現實場景，讓家長們頗為驚豔。

立仁里長鄭伯其表示，立新國小、國中周邊變電箱很多，總是感覺硬梆梆的不好看，於是使用區里的建設經費，請畫師來彩繪，主題也與學校和地方人士多次討論，希望能與周邊環境來結合，最後以學校圖書館特色來發想，決定將校門口前5個彩繪成立體書櫃，另位於立新二街轉角的2個畫成昆蟲箱，完成後效果不錯，希望大家能認同，並共同維護，也希望大家來這兒打卡拍照。

立新國小校長連忠誠表示，由於立新國小2年前蓋了一個圖書館，獲得金點設計獎年度設計獎，因此當里長提案要來把學校周邊變電箱彩繪時，便將學校推廣閱讀及學校吉祥物小栗鼠，從校內延伸到校外，畫到了電箱上，也感謝里長籌到經費，讓變電箱成為美麗的風景。

(中時 )