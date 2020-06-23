陳建禎（右）和劉鴻敏、劉鴻杰出席運動品牌活動。（陳筱琳攝）

新冠肺炎疫情打亂全球體壇賽程，男排好手陳建禎也只能暫緩旅日腳步，留在台灣維持狀態，而他之前在臉書粉專分享彈鋼琴的影片，讓球迷訝異他有如此藝文的一面。

陳建禎4月底返台後，進行14天居家檢疫，由於無法出門，他透露除了吃跟睡和訓練，只能上網、看電影和彈琴，而且一天一彈就是3、4個小時，今天出席運動品牌亞瑟士ASICS新鞋發表會，他笑說：「真的很久沒有看譜彈琴了，花了不少時間熟習看譜、找音符，有時還要停想來數要彈哪個音，大概拍了100次影片才成功那一次可以放出來給大家看。」

陳建禎並說，因為專注在一件事情上，往往都忘了時間，也體認凡事真的熟能生巧，只要花時間投入，一定有成功的時候，雖然親友拱他表演，但他自認還不夠熟練，暫時先不獻醜。

台灣防疫成果出色，陳建禎在結束居家簡易、身體都沒問題後，也和家人、以前的隊友出遊，到東部看日出、玩立槳衝浪SUP，替自己的生活充飽電，接下來就看疫情如何，再決定何時回日本比賽。

男排好手陳建禎在無法比賽期間，也重拾過去的興趣彈琴。（嵌入自陳建禎臉書粉專）

(中時 )