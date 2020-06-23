立委劉櫂豪日前正式接任民進黨台東縣黨部主委，23日向外界介紹新幹部時表示，未來將以「讓台東鄉親看見更好的民進黨」為願景，在資源有限的情況下，憑著熱情與與行動力，讓民進黨與社會有更多的聯結，並讓台東的黨員以民進黨為榮。

劉櫂豪6月5日正式接任民進黨台東縣黨部主委，便馬不停蹄地啟動黨務改革，他說，台東政治版圖一向藍大於綠，所以特別珍惜台東鄉親仍願意給民進黨服務的機會，但仍有更多努力空間，未來兩年將推出各項活動，讓台東黨部與社會做連結，讓台東鄉親看到更好的民進黨。

劉櫂豪表示，民進黨在台東縣的有效黨員也在1500至2000之間，雖然不多，但仍是重要核心，黨部平時就要跟這些夥伴有聯結，與其談如何選舉，倒不如談民進黨如何與社會有聯結，讓更多人瞭解民進黨好的理念、政策。

劉櫂豪重申主委在競選期間提出的4個構面：建立制度化黨部、擴大黨員與社會參與、建立公共參政平台、找回台東黨員的光榮感。

劉櫂豪也介紹新任台東縣黨部執行長簡維國及黨職人員林顯智、潘韋愷、張志光，簡維國說，接下執行長職務，可說是人生意外的斜槓，現在網路時代資訊流動相當快，進行政治參與非常自由與簡便，希望邀請所有台東縣黨員及支持者，一起來斜槓自己的人生。

(中時 )