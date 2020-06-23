大肚區長白峨嵋（右起）、靜宜大學校長唐傳義，分別代表區公所與學校簽署備忘錄。（林欣儀攝）

為打出地方品牌特色知名度、提升在地居民的家鄉認同感，台中市大肚區公所與靜宜大學簽署「交流合作備忘錄」，校方將透過活動及跨領域課程等多種方式，帶領師生以不同角度詮釋人與土地的共生關係，也藉此行銷大肚區特色。

大肚區長白峨嵋、靜宜大學校長唐傳義分別代表兩個單位簽署備忘錄，奠定合作的開始。白峨嵋表示，大肚區11年前與日本鳥取北榮町締盟交流，現在又與學校合作，持續為地方注入活力、讓大肚區活絡起來，未來盼能在歷史與人文、產業等方面持續發展。

唐傳義指出，靜宜目前約有30名老師、23門課程是以大肚山脈為主題，且未來新課綱是素養、議題導向，未來盼以大肚出題、師生解題的模式，形成良性循環學習，也帶領在地民眾從國中小開始思考大肚品牌，藉以建立家鄉情感的連結。

白峨嵋強調，透過此交流合作，藉由讀享、尋味等方式，盼帶領大家探索大肚台地，也有效行銷大肚區的美好，讓更多人知道偏鄉的山水美景、歷史人文景致。

(中時 )