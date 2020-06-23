南韓大邱市的新冠疫情，一度因當地新天地教會感染群組而失控，該市的6901件病例中，有61％是天地教信徒。市政府23日控告新天地教及教主李萬熙，並針對疫情損失索賠1000億韓元（約台幣24億元）。

市政府向大邱地區法院控告新天地教會及李萬熙，要求賠償1000億韓元，金額超過大邱市1460億韓元抗疫開支的三分之二。市府的訴狀指，教會沒有完全遵照政府要求，提交信徒名單並要求他們做病毒檢測，又涉嫌違反建築條例，讓許多信徒在非登記為宗教場所的設施祈禱或讀聖經，上述行徑都助長了病毒傳播。

大邱市於今年2月18日通報首件確診病例，即1名女性天地教信徒，此後有數千名教徒先後確診。

南韓周二公布46件新增病例，一艘自19日起停泊釜山市甘川港的俄羅斯冷藏運輸船，21名船員中有16人確診，其餘5人雖然沒有染疫，但仍有風險，之後還會複檢，逾160名港口及運輸員工被列為密切接觸者，需緊急隔離。甘川港東側碼頭冷藏水產品的卸船工作即日起暫停至周四（25日）。

(中時 )