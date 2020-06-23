宇峻(3546)第1季因認列金融資產帳面虧損1300萬元，加上投入推廣費用高，使得首季有業外損失，不過宇峻奧汀董事長劉信表示，第一季認列金融資產帳面虧損1300萬元，最近沖回來1100萬元，且第1季行銷費用成果會反映在第2季，加上費用遞減下，預期第2季會比第1季好，下半年《三國群英傳M》大改版及兩款新作挹注動能下，法人估，宇峻下半年有望較上半年成長。

宇峻奧汀今天舉行股東會，承認2019年財報，宇峻2019年除持續自主研發、營運線上遊戲的業務和代理國外遊戲外，也開始積極經營手機遊戲的自製和運營、IP授權及海外市場的開拓，2019年營收為11.48億元，年增1.29%，毛利率為91%，稅後盈餘為2億元，年增4.41%，每股盈餘4.81元；股東會通過配發3.38元現金股息及1元股票股利，合計配發4.38元股利。

《三國群英傳M》台灣部分目前成績超乎預期，劉信表示，《三國群英傳M》將會投入更多人力來維持台灣版，未來會朝向日本及東南亞拓展，特別是《三國群英傳》在日本、東南亞過去端遊都有不錯的成績，預計日本有可能會自己營運，東南亞則自營、行銷找當地廠商，順利的話，明年初可望上市；至於大陸地區受到疫情影響，進度上有點延後，目前大陸合作還在洽談。

展望下半年，劉信表示，《三國群英傳M》會進行大改版，第4季推出《七大罪》、代理《潘朵拉的迴響》及單機版《三國群英傳》第八代。其中《潘朵拉的迴響》這款遊戲5月在日本上市，成績還不錯。

宇峻今年整體研發費用約3.9億元；以產品營收來看，自營佔比為43%，授權為23%，海外營運12%，代理及其它則為22%。

(時報資訊)