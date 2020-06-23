東捷資訊(6697)公布智慧物流解決方案，以智慧化管理系統協助物流業者掌握三大訊息，預計1年可協助導入業者節省至少800萬元以上耗損與作業人力成本，為物流業界應用技術帶來新突破。

5G世代來臨燒起全球產業對智慧應用的需求，且2020年初新冠肺炎疫情的蔓延，催化全產業數位轉型腳步，東捷資訊公布智慧物流解決方案，以智慧化管理系統協助物流業者掌握三大訊息，包括配送車隊行進間的即時動態，避免危險駕駛行為發生、系統辨識控管用於集中貨品的配送設備(籠車)資產動向降低財產耗損率、自動化報表產生降低人工處理作業誤差，進一步達到人員行為、能源掌控、資產動向等「三管」功效。

東捷資訊表示，智慧物流解決方案獨家規劃RFID技術建置方案，於設備籠車上佈建感應條碼，並在各站點針對籠車必經地點劃定感應區域，透過進出感應由系統自動追蹤設備籠車動向，協助總公司密切掌握總量與流向。

再者，此項解決方案將派車系統升級整合，以系統自動化管理取代人力繕寫、謄打派車單與出貨調度派遣，將手動資訊數位化，降低錯誤率、加快貨品進出速度，不論貨品轉運次數都能有效追蹤。結合籠車追蹤技術，更能精準的判斷轉運車下一次抵達站點需要接送的任務數量，有效降低人工誤植導致的空車率。

此外，此項解決方案即時影像判別與AI技術導入，令營運總部的行控中心能掌握各貨車即時狀態，判別駕駛是否有違規、怠速等行為，協助中心於當下提醒駕駛員，所有駕駛在上路後AI將針對全路線與駕駛行為進行學習與控管，再針對資訊分析提出最佳配送路線提升效率，並針對駕駛即時行為判讀達到違規預測，進一步協助業者培訓駕駛員有效且安全的駕駛行為、降低行駛間風險以保護駕駛與公司資產。

東捷資訊服務營運長劉新正表示，此次發布的智慧物流，以三大技術整合成解決方案協助業者達到資產動向、人員、能源節省，有效進行成本控管並且降低作業誤差，這些技術不僅能運用在物流界，它們也能各自分開應用在不同產業。

如AI技術與即時辨識可導入至共享租賃車業，預先掌握違規或排除危險駕駛行為，甚至掌握零件耗損、電動車電池電量、維修保養預測等。

東捷資訊近年專注在AIoT技術與導入這塊，物流界應用只是第一步，未來也會將AI技術延伸至其他產業，透過人工智慧來協助所有產業不只是狀況掌握與排除，更進一步達到預防，為數位與安全的城市做出服務。

(時報資訊)