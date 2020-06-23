中央銀行今公布5月5大銀行（台銀、合庫、土銀，華銀及一銀）新承作放款統計，新增購屋貸款金額442.7億元，月減50.48億元，新增購屋貸款利率大幅下滑至1.349%、創歷史新低；除房貸利率創新低外，消費性貸款利率也較上月走低，利率為1.889%，創歷史新低。而消費性貸款金額衝高至328.93億元，創歷史新高，主要是銀行承作勞工紓困貸款所致。

五大銀行新增房貸利率5月創新低，主要是反應各銀行調低基準利率，加上政府針對肺炎疫情的紓困，提供千萬元以下房貸為期6個月利率減1碼的措施，還有各銀行持續針對優質房貸戶推低利率優惠房貸，在多重效應下，新增房貸利率持續下滑，並且來到歷史新低。

央行經研處副處長吳懿娟表示，目前購屋貸款仍以自住為主，依聯徵中心統計，整體銀行申報房貸金額約有87%屬自住。由於疫情仍有不確定性，5月購屋的氣氛仍屬觀望。

(時報資訊)