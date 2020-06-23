「槍砲彈藥刀械管制條例」修法通過施行後，警政署通令各警察機關自6月12日至23日止，執行今年度第2次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，是修法通過後首波的檢肅黑槍掃蕩，規劃以「查緝各式非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」、「緝逃專案列管危險逃犯」為三大主軸，針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢勤務作為，並聚焦打擊改造槍械工廠，從源頭阻斷非法槍械供給流向、管道及來源。

刑事局表示，本次專案共查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例100件108人，計掃蕩改造槍械場所19處，緝獲非法槍枝148枝（其中制式槍枝1枝、非制式槍枝105枝、模擬槍42枝），成果豐碩。

其中，刑事局中部打擊犯罪中心與新北市等警局共同偵破薛姓男子等人涉嫌改造槍械場所案，查獲非制式手槍7枝、模擬槍6枝及改造工具一批；高雄市警局逮捕張姓男子，查獲非制式散彈槍1枝、非制式衝鋒槍1枝、非制式手槍9枝及改造工具一批。

刑事局偵查第一大隊與新北市、桃園市警局及台北憲兵隊，共同偵破潘姓男子等人涉嫌改造槍械場所案，查獲非制式槍枝3枝半成品2枝、槍枝零組件及改造工具一批。

警政署表示，修法後將「操作槍」全面納管，為保障修法前原已持有操作槍民眾權益，民眾可自生效日起 6個月內（至12月11日），攜帶操作槍及相關身分證明文件至戶籍所在地之警察局或警察分局辦理報備持有或自願繳銷，提醒民眾儘速於期限內辦理。

(中時 )