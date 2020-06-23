這部外型流線的酷炫小牛，9年來一直停放在彰化地檢署花壇贓物庫。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

曾姓詐騙集團首腦的另一輛座駕則是賓士休旅車。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜，日前還率領3名執行同仁、和執行署的吉祥物「拍寶」，攻頂東亞第一高峰玉山，宣傳法拍會。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜，日前還率領3名執行同仁、和執行署的吉祥物「拍寶」，攻頂東亞第一高峰玉山，宣傳法拍會。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

詐騙集團首腦現金購入的千萬超跑、小牛藍寶堅尼，即將被法拍！法務部行政執行署彰化分署，7月1日將舉行的拍賣會超有看頭，法拍標的物中包含3輛汽車，其中一輛是新車市值近2000萬元的「小牛」藍寶堅尼；為此執行官還帶領團隊、吉祥物攻頂玉山當宣傳，盼拍賣會順利成功。

彰化分署受彰化地檢署囑託拍賣的藍寶堅尼、R350 CDI AMATIC賓士休旅車，皆為彰化檢警2011年所破獲的東南亞電訊詐騙集團曾姓首腦所有，如今全案三審定讞，才能開始處理扣押贓物。

這次彰檢囑託拍賣的3輛車都是刑事確定判決所認定的贓物。其中小牛藍寶堅尼和曾姓主嫌在2011年8月間，利用向大陸地區人民所詐得鉅額人民幣，藉由澳門賭場賭博兌換籌碼，將人民幣變更為港幣後，再藉由地下匯兌洗錢入台，直接以1900萬元現金在台中向車商購買；賓士休旅車則是在2011年8月間同樣以400萬元現金所購買，隨著曾嫌落網，同年2輛車皆被彰化檢方查扣至今。

主任執行官胡天賜表示，2輛車雖是2011年出廠，但曾嫌買沒幾個月，就遭檢警扣押，其中「小牛」里程數更僅2萬4千多公里，日前為進行拍賣而試車時，發現超跑、百萬賓士休旅2輛車，不論性能或外觀狀態均極佳，拍賣當日多人搶標的情形應可預期；另有輛機車則是彰化警方查獲1名酒駕累犯時，當場依法查扣並經判決後沒收，是2016年8月出廠的150CC機車。

為了宣傳此次法拍物，主任執行官胡天賜，還率領3名執行同仁、和執行署的吉祥物「拍寶」，攻頂東亞第一高峰玉山成功；這也是繼去年底拍寶上武嶺宣傳後，再上玉山頂峰宣傳，

彰化分署表示，拍賣會將在7月1日上午10時30分，在彰化地檢署花壇贓物庫（彰化縣花壇鄉中山路2段367之5號）舉行；拍賣不定底價，原則上由出價最高者得標，但若移送機關對於最高價額有對對意思表示時，則將不予拍定。

(中時 )