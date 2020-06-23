光洋科（1785）23日宣布與彰化銀行等12家聯貸銀行團簽訂新台幣108億元之5年期聯合授信案，契約起迄日期自首次動用額度之日起算5年。

光洋科指出，取得的授信資金將用以償還既有金融機構債務暨充實購料週轉金，期望償還既有金融機構債務後，可以解除債權債務協商機制。

(工商 )