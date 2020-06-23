上海自貿試驗區陸家嘴管理局23日在上海舉辦陸家嘴金融城樓宇經濟倍增發展促進大會暨重點樓宇簽約儀式，會上陸家嘴管理局發佈了《陸家嘴樓宇經濟倍增發展行動計畫》，提出了9條措施，擬從樓宇營運支援、企業落地服務、樓宇軟實力提升等各方面推進樓宇經濟高品質發展，以實現2025年陸家嘴樓宇經濟倍增的戰略目標。

據《上海證券報》指出，具體「陸九條」的9條舉措分別是第一著力促進租稅聯動；第二積極完善政策支持體系；第三聯合樓宇共同優化租金策略；第四為樓宇、企業開設審批綠色通道。

第五條為企業人才提供租房補貼支持；第六是不斷優化人才綜合服務環境；第七是打造更加繁榮的金融城文化；第八為廣泛搭建業界交流平台，以及第九點的攜手樓宇發出「陸家嘴聲音」。

其中也提出，陸家嘴管理局將配備樓宇服務專員，和樓宇聯合開展招商和招租，對重點專案形成聯動機制，免費提供工商、稅務等一條龍諮詢辦理服務。

(旺報 )