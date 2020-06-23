副總統賴清德(中)與新北市立委賴品妤(右)、議員張錦豪(左)比賽立蛋，奪下勝利，現場響起一陣歡呼。（張睿廷攝）

新冠肺炎疫情趨緩，副總統賴清德23日下午至石門、金山推「安心旅遊」，先至石門十八王公廟陪在地知名的93歲林蜂阿嬤包粽子，還到金山金包里老街吃冰、參訪清水蓮花田。賴清德表示，安心旅遊是政府重大政策，他此行目的便是帶頭推廣，盼全民一起響應。

賴清德23日下午1時許在新北市立委賴品妤陪同下至十八王公廟體驗包粽子，並親自介紹北部粽與南部粽的差異。

賴清德說，自己從小在北部長大，了解北部粽的特色，主要內餡有肉塊、香菇、蘿蔔、豆干、紅蔥頭、鹹蛋，後來到台南擔任市長後，開始接觸南部粽，發現南部粽的米是生的，除了肉、豆干，比較多的是花生、綠豆，認為2種各有特色。

賴清德表示，近期疫情趨緩，加上端午節將至，他特別到北部最有名的十八王公廟前享用最具代表性的林蜂阿嬤肉粽，盼能藉此推廣北海岸觀光。

賴清德隨後至金山老街參訪時提到，老街前陣子受疫情影響，業績大減，他此行就是要讓大家知道，金山老街是很安全的，希望民眾趁著假日到此遊玩，一起振興老街觀光產業。

賴品妤補出，近日台灣成功從口蹄疫疫區除名，此項結果賴清德也是居功尾絕，他在行政院長任內，決定拔針，正式向OIE申請除名，經過多年努力，台灣才能正式除名，讓台灣豬回到國際市場，也希望大家能支持台灣豬、支持台灣肉粽。

(中時 )