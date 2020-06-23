新北市一名20歲人妻小愛（化名），日前向老公坦承6年前，與當時男友多次在野外發生關係，老公得知後認為當時妻子還未滿14歲，心疼她被侵犯，因此帶妻子到警局報案，雖然當時男友李姓男子，辯稱不知道人妻未滿14歲，但法官不採信，依妨害性自主罪判他2年徒刑，緩刑5年。

2014年當時28歲的李男，認識年僅13歲的小愛，認識兩周後開始交往，小愛說，國一暑假李男會等她下課一起去吃東西，每周見面約2、3次，後來李男想進一步發生性關係，小愛透露3次在宮廟廁所、2次是在瑞濱隧道附近的草叢。

兩人分手後，即將滿20歲的小愛也已經嫁做人婦，向老公提起這段「打野戰」的過去，老公認為李男明顯違法，決定向李男提告；李男承認與小愛發生性行為，「但不知道對方未滿14歲」，根據法官調查，兩人交往是國一暑假期間，且小愛外型不算成熟，李男等小愛下課後還去吃東西，顯然知道她是國中生，因此不採信李男說詞。

法官考量案發當時兩人是男女朋友，發生關係並非典型侵害，最後依妨害性自主等5罪，判李男有期徒刑2年，雙方事後以11萬和解，予以緩起訴5年，然而李男突然失業，僅付5萬賠償金，無力負擔剩下6萬，檢察官遂撤銷緩起訴。

(中時電子報)