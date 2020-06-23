張清芳22日閃電宣布和宋學仁結束15年婚姻，震驚演藝圈，其實她過去常被問到嫁豪門一事，她都自信回是嫁得好，不是嫁豪門，更強調「好門」比「豪門」重要，對此，情癒撩慾系作家艾姬也提出自己看法，戳破婚姻中的現實面。

艾姬稱讚張清芳離婚聲明稿寫得很好，婚姻裡的很多問題，本不是外界能輕易窺探了解，她能理解公眾人物才放閃完就宣布離婚，不全是因為虛假做戲，有時是現實考量，譬如有合作關係或離婚細節還沒談妥，才無法公開。

而她也不認為所有女性嫁入豪門都是為了錢，但很多人是邁入豪門婚後才知道這條路有多難，「不必羨慕別人的愛情和婚姻，也不必酸言酸語或唱衰，因為你看不見那些光鮮亮麗背後的辛苦心酸，也看不見那些閃婚或閃離的衝動背後可能有的掙扎與不安」。

張清芳曾過自己嫁的不是「豪門」，而是「好門」，但艾姬也道破，「婚姻裡的現實是，無論是豪門或好門，有時候甚至是好人，你都不一定能夠經營維持下去」，感嘆說：「每個人的人生都有自己的課題要解決啊」。

(中時電子報)