台南市關廟區四維街林家祖孫4人命喪火窟，議長郭信良23日與杜素吟、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀及吳禹寰等5名該區議員趕赴現場慰問家屬。由於林家生活困苦，如今又遭逢悲劇，郭信良特別致贈20萬元慰問金，希望幫助家屬度過難關。

市議會表示，林家一家5口住在關廟區一間狹小的平房中，原本為中低收入戶，孩子長大後雖被取消資格，但生活仍非常貧困，平時從事家庭代工糊口，屋內堆放大批雜物，導致火勢一發不可收拾，61歲屋主、34歲次子及屋主12歲孫子與10歲孫女等4人，均不幸喪生；僅屋主妻子及前來作客的妹妹逃出火場，目前仍在成大醫院救治中，後續事宜由大兒子一肩扛起。

郭信良表示，這起火警凸顯住家安裝火災住警器的重要性，他也呼籲民眾，除了平日小心火燭外，也盡量安裝火災警報系統，保障居住安全。

郭信良看到林家大兒子在現場雖極度悲痛，卻仍需打起精神處理後事，替對方感到不捨，不斷鼓勵他要堅強，也請區公所多費心，全力協助林家走出困境。

關廟區長王素珠回應表示，除喪葬事宜由公所全權協助處理外，也會統整災害救助金、安遷補助及建物修繕等社會資源，積極協助林家度過難關。

(中時 )