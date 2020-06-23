新冠肺炎席捲全球，許多國家邊境管制，導致全球糧食供應鏈受到影響，疫情加上糧食短缺，雪上加霜！台灣公糧庫存充足，因此展現人道關懷精神，今年計畫將3萬6410公噸白米，發送到16個國際友邦，截至5月底，已提供援助友邦1萬980公噸白米。

農糧署表示，台灣愛心白米透過外交部、慈濟基金會等單位，送到海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、史瓦帝尼及非洲缺糧地區等16國，讓友邦與友好國家人民，度過缺糧危機。

農糧署指出，台灣公糧除了安全存糧、供應學校午餐食米及國內糧食救助外，也用於米製品加工及釀酒；近年來，台灣稻米庫存及產量充足，除了民生物資供給，行有餘力，也可持續對國際友邦援助。

台灣透過國際糧食援助，將一包包印有Taiwan Can Help的白米，幫助最需要的人，分享台灣米，也讓台灣好米走進世界，讓世界看見台灣宣揚人道精神，善盡國際社會責任。

(中時 )