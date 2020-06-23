獨自在外租屋居住的28歲李姓女子，特別養了隻貓與自己相伴，日前卻出現咳嗽情況，且就醫治療都未改善，甚至咳到夜晚無法入眠、連帶導致白天精神不濟，到醫院檢查才知咳嗽竟是對貓毛嚴重過敏，所幸經藥物治療、加強環境清潔後，症狀獲得改善。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師林育生指出，李女因單身、且獨自租屋居住，平常感覺無聊，幾年前養了2隻貓作伴，日前卻發現自己持續咳嗽，就醫被診斷為鼻涕倒流、胃食道逆流等因素，為此還特意戒掉喝咖啡的習慣、並尋求中醫調理。

但咳嗽的情況遲遲未好轉，林育生說，李女近一周來發現每次咳嗽都幾乎快喘不過來，且夜間咳嗽情況更嚴重、導致她睡眠大受影響，進一步接受X光檢查，發現她有輕微支氣管狹窄情況，抽血化驗得知李女過敏性免疫球蛋白超出標準值上限的5、6倍。

經追蹤生活史，確認導致李女咳嗽不斷的原因是因對貓毛過敏，林育生說，經提醒她經常清洗枕頭套、被單，且儘量剪短貓毛，配合吸入性類固醇的治療，症狀獲得改善。咳嗽的原因除肺部出問題、腫瘤等情況，也應注意「潛在性氣喘」引起的慢性咳嗽，其因症狀較不典型，容易被誤以為是其他因素。

(中時 )