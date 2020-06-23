一名林姓子日前夜間返家錯過末班火車，由竹南徒步返回造橋住處，走到一半，因天氣悶熱及工作勞累影響體力不支，加上血壓上升，頭部暈眩無法再行，蹲坐在路邊橋柱休息，竹南分局員警獲報前往關心，主動協助送林女回家，讓林女感激不已。

竹南警分局警備隊副隊長林定正、竹南所警員陳宥嘉、談文所警員林紹齊，於日前夜間接獲民眾報案稱有一女子蹲坐在竹南鎮德照橋上，需警方協助，員警據報分別趕往現場協助。

員警到場了解後得知，47歲的林女因加班而錯過末班火車，也無公車可搭，為節省花費，只好從竹南火車站徒步走回造橋租屋處，可能因天氣悶熱及工作勞累，造成血壓上升，走到一半有暈眩情形，才蹲於路邊稍作休息。

林女雖向警方表示經短暫休息後，身體已好轉，毋須就醫，但林定正考量林女身體狀況及深夜人身安全，便主動護送林女返家，讓林女警方的熱心協助萬分感謝。

(中時 )