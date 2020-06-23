據勞動部發展署統計，截至今年5月底為止，全台共引進1萬2097名移工擔任船員，但一方面據勞保局統計指出，納保的外籍船員人數僅約5成，勞保局表示，無論聘僱的人數多寡，漁船船主應為所聘僱漁工投保勞保，如果接獲檢舉或勞檢等將依法查處，並擬從今年下半年透過區漁會、海巡署等單位宣導。

依勞保條例第6條規定，15歲至65歲的勞工，只要僱從事漁業生產之勞動者，無論本籍或外國籍員工，都要納保。

勞保局保費組組長劉金娃表示，加入勞保提供包括生育、傷病、失能、老年及死亡等給付，尤其漁工工作環境十分辛苦，如果加入勞保後遭遇職災死亡，也可以照顧其遺屬的生活，也可以抵充雇主的責任。

勞保局納保組組長黃錦儀說，目前已有5成的外籍船員納入勞保，還有5成未納保，據其瞭解，主要是雇主認為勞保的保費較高，尤其許多移工家人都在國外，如果一旦職災死亡，加入勞保後要領取遺屬年金較為不易，還不如直接投保商業保險領取一次性的給付。

黃錦儀表示，但船員是強制投保，如果未如期加保將按應加保的保費處以4倍的罰鍰，勞保局未來將與區漁會、海巡署合作辦理，並在8月至11日在宜蘭、屏東、澎湖、新北等地辦理說明會，也會再透過發展署的移工聘僱資料比對，未來也會查處。

如以基本工資2萬3800元試算，如一名受僱10年的船員從受聘時未為其投保勞保，將處逾80萬元罰鍰。

(中時 )