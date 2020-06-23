因疫情緣故，今年上半年停演近百場表演的明華園戲劇總團，本周末端午連假開始動起來，從台北演到嘉義，首先登場的是本周五在總統府前凱達格蘭大道上的平安戲，節目為總團拿手的扮仙戲《百仙齊賀》，還有《逐鹿天下》，孫翠鳳將在劇中飾演西楚霸王項羽，總團長陳勝福表示：「要讓觀眾看見演員沉澱半年之後的爆發力！」

陳勝福說，平安戲可說是傳統戲曲團隊重要的表演內容，用來感謝神明，感謝天地，「古早時期，在民間劇院或外台，都可看見平安戲，我爸爸在世時曾經說過，要常懷感恩心，明華園總團可以一路平平安安，第一是神明保佑，第二是觀眾朋友們的牽成，第三是全團上下一心，大家齊心努力的成果。」

陳勝福表示，場館解封後，整個6月，總團有4、5個節目同步準備，可說是「報復性演出」，這場在凱道上的表演，雖然和在嘉義藝術節《大河彈劍》的演出日期很近，但是為了感謝神明保佑台灣的疫情趨緩，加上紙風車文教基金會執行長李永豐的一通電話邀請，意義非凡，必須力挺到底。

「有天半夜，紙風車的李總裁打電話給我，希望邀請總團到總統府前演平安戲，他說所有表演多達60團且經費有限，明華園演出排在主舞台，左、右兩邊還有其他表演節目，因此彩排、試裝、試演、拆台、裝台的時間都很緊湊，但我認為在重大疫情後，作戲謝平安很有意義，一定要克服萬難力挺到底。」

陳勝福表示，為了讓台北、嘉義兩邊演出順利，各自出動了約80名工作人員，演員也會排好時程，無縫接軌南下彩排，他強調，要觀眾放心，「雖然兵分兩路，但是重要的主角，一個都不會少，加上活力滿滿的青年軍，我們不會因為時間緊湊、經費有限就打折扣，要和觀眾朋友們一起謝平安。」

明華園戲劇總團《百仙齊賀》和《逐鹿天下》，將於6月26日晚間7點，在總統府前廣場凱道舞台登場。

(中時 )