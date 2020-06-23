台南市七股區都市計畫案在今年2月由內政部都市計畫委員會審議通過，將增加約45公頃的可用建地，但鄰近土地卻有大規模種電計畫，引起居民反彈。（莊曜聰攝）

台南市議員陳昆和邀請南市府經發局、都發局及地方人士舉行座談會。（莊曜聰攝）

台南市七股區位於沿海地區，居民以農漁業維生居多，因少子化、缺乏就業機會等因素影響造成人口外移，為帶動區域振興，台南市政府提出七股都市計畫、七股科技工業區等案相繼通過，市議員陳昆和23日邀相關局處及地方人士座談，針對工業區開發及都市計畫內容提出建議，希望能盡快付諸實行，加速地方發展。

七股區是南市沿海面積最大的行政區，以養殖漁業及黑面琵鷺棲息地聞名，聚落較為零散，前南縣府時期就曾提出工業區規畫及都市計畫，歷經21年時間，在縣市合併後總算通過。

市議員陳昆和表示，七股都市計畫區最早在1999年提出，縣市合併後在2014年重啟，經現地考察評估等先期作業及多次市府審查會議，今年2月由內政部都市計畫委員會審議通過，若能與鄰近的佳里都市計畫區橫向串連，將可帶動沿海地區發展。

南市府都發局表示，七股都市計畫區以七股、大埕、玉成里為主要範圍，面積約170公頃，區內土地依發展重新規畫，農三用地因產能較差，未來可變更使用，預計將有約42公頃農地可變更為住宅用地。

都市計畫旁的七股科技工業區也在去年1月獲得經濟部核定，以低汙染產業為主，若完全開發，預期可增加127家廠商及近萬個工作機會，目前仍停留在開發商甄選階段，經發局將上網招標，希望年底前能有新進度。

今天座談會也有不少地方人士出席，七股里長聯誼會長黃進士表示，都市計畫區內特定農業區應改為一般農業區；三股里長黃仙立則說，鄰近計畫區土地不能大規模種電，否則會限制地方發展，希望市府能注意相關情形。

(中時 )