櫻花(9911)今日舉行股東會，通過每股配發現金股利2.65元。董事長張永杰表示，過去一年間，台灣櫻花著眼雙品牌經營策略、整體廚房事業的拓展與投資及生產效益提升等三大策略，反應在市場市佔率及經營績效上均有不錯的成長表現，廚衛電雙品牌市佔率達到46%，整體廚房透過新型態店格及零售模式重整，連鎖體系有雙位數的銷售成長。

在台灣櫻花轉投資事業櫻花中國的部分，第1季受新冠肺炎疫情影響，大陸廚衛電市場低迷，預估下半年隨著疫情減緩，市場回溫後，長期獲利仍可樂觀期待。

在新市場與新產品的商機開拓的方面，台灣櫻花今年開始積極拓展全台Sakura Water淨水專櫃的通路佈點，今年目標預計開展超過200家，加上去年推出的淨水產品市場反應熱絡，有望在台灣超過100億商機的淨水市場中，逐步加大市場佔有率。

而去年底成立的櫻花家居事業，其位於台中公益路的第一家旗艦館已於4月底開始試營運，預計第3季正式開幕；櫻花推估，台灣整體裝修市場規模超過1000億，櫻花跨足家居事業，除櫻花本身服務力優勢，藉由過去建案經驗累積的房型庫、可設計/可製造/可銷售的智能營運模式，及為消費者由生活型態設計指引，均為櫻花家居主要核心競爭優勢。

在研發及生產佈建投資及智能化營運提升方面，櫻花持續看好智能商品未來銷售發展，將擴大研發費用投入及建置智能化產品生產基地，霧峰新廠規劃除將原大雅廠及神岡廠製造產線遷移並整併優化外，亦將導入精實生產及自動化生產設備。

而整體廚房生產也於今年開始導入智能接單生產，投資自動化生產設備及軟體，櫻花預期未來4年廠房及設備的總投資金額將高達20億，預期2024年之後，整體生產效益及毛利率提升上會有明顯貢獻。

(時報資訊)