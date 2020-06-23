中租-KY（5871）公布5月自結合併營收48.87億元，月增5.12％、年減4.71％，創同期次高。歸屬母公司稅後淨利13.87億元，月增9.3％、年增13.63％，改寫歷史次高。每股盈餘（EPS）1元，優於4月0.96元及去年同期0.92元。

中租前5月自結合併營收234.79億元，年增3.83％。歸屬母公司稅後淨利65.79億元，年增4.71％，每股盈餘（EPS）4.76元，優於前年同期4.73元，三者均持續改寫同期新高。

中租表示，受惠新增業績增加，帶動5月營收月增5.12％，配合成本費用控制得宜，使稅後淨利月增9.3％，成長幅度優於營收。觀察前5月各地區營收表現，則以台灣及東協地區成長較顯著，分別年增21％、10％。

針對新冠肺炎疫情對今年營運影響，中租先前法說時表示，首季主要地區延滯率均因此略有上升，但仍處於穩定合理範圍。台灣、中國大陸今年應收帳款成長5～10％的目標維持不變，但東協受疫情影響程度加劇，今年應收帳款目標下修至持平。

中租股東常會通過配息4.6元、配股0.4元，今（23）日以118.5元除權息交易，雖然早盤開高，一度上漲1.69％至120.5元，填息率達21.05％，惟隨後拉回於平盤上下小幅震盪，終場收於平盤118.5元。

(時報資訊)