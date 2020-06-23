台中市第一警分局近日針對東協廣場執行臨檢，查獲7男5女共12名越南及印尼籍失聯移工，警方在一家舞廳內，發現角落暗門內傳出可疑異聲，經竟搜查4人擠在狹窄的儲藏室閃避查緝，其中還有1對逃逸已1年多的逃逸移工鴛鴦。

防疫解封後，台中市東協廣場在假日又逐漸恢復人聲鼎沸盛況，台中市第一警分局連續兩周假日在東協廣場擴大臨檢勤務，共查獲7男5女共12名越南及印尼籍失聯移工。

繼中派出所所長楊明勳日前帶隊到東協廣場7樓的1家舞廳臨檢時，聽到舞池角落傳出窸窣的可疑聲音，發現該處有暗門，推開一看竟發現約1坪大的儲藏空間內有4名外籍移工蹲低擠在一起，警方盤查身分全數皆為失聯移工。特別的是，其中2名失聯移工是夫妻檔，兩人先後自彰化、台北等地逃逸已年餘。

此外，警方在6樓舞廳以地毯式盤查，先行查獲阮姓男子等5人為失聯移工，也帶回派出所偵辦。

(中時 )