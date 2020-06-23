疫情過後，明華園戲劇總團端出大戲《大河彈劍》，在嘉義藝術節和觀眾見面，劇中出現象徵君臣同心的槐樹子，如同明華園家族兄弟之間相互合作的情誼，這樣的隱喻，讓情節刻畫格外動人，去年首演時，受到觀眾好評。

總編導陳勝國表示，家族兄弟之間有人演戲、有人導戲，還有人從事行政工作，「就這樣台上、台下共事了30多年，從年輕一起打拚到老，這是多麼難得的緣分呀。」

這陣子以來，從面對疫情到場館解封，陳勝福坦言，這波疫情讓各行各業都有衝擊，下半年恢復演出，高密集度的表演，對所有表演團隊而言，更是挑戰的開始，「不過總團是走過91年的團隊，大風大浪我們都會撐住。」

《大河彈劍》故事描述李世民、李軌和李靖三兄弟裡，在隋唐亂世裡相互扶持，但面臨權力和君臣關係時，兄弟情義反倒讓人陷入兩難。

陳勝福觀察，疫情的衝擊，更說明平日裡人才接軌安排的重要性，「像是以前要角李靖主要由孫翠鳳主演，現在則是由她的弟子李郁真飾演。」

明華園戲劇總團《大河彈劍》將於6月27日晚間7點半、6月28日下午2點半，在嘉義市文化局音樂廳登場。演員包括總團台柱孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升，以及青年軍李郁真、陳子豪、陳昭婷、吳米娜、王婕菱。

(中時 )