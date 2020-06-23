◎陳菊喊退民進黨 柯文哲酸天佑台灣

前總統府秘書長陳菊獲總統蔡英文提名為監察院長，陳菊宣布將退出民進黨。台北市長柯文哲23日被問及，陳菊是否有超越黨派，柯笑酸「我佛慈悲、阿彌陀佛，不過我還要再加一句，天佑台灣！」

◎愛河打撈2袋屍塊 初步鑑識有人體小腿

高市府環保局清潔隊員23日上午11時許在九如、同盟路口的愛河中打撈到深色袋子，打開發現疑似屍塊，立刻向警方報警，經過警方初步鑑識，確認環保局清潔員打撈上2袋旅行袋上岸，1袋未開，另1袋經初步目視為裝有人體的一截小腿屍塊，尚無法分辨身份，不排除是分屍案，全案正由警方釐清當中。

◎高市首例本土日本腦炎 鳳山6旬男中鏢

高市日前陷入漢他病毒出血熱鼠疫後，今（23）日衛生局又公布，爆發今年首例本土日本腦炎確診。家住鳳山60多歲男子，近期無外國旅遊史及相關接觸史，但6月中旬開始發燒、頭同等症狀，經就醫採檢後，23日疾管署判定確診日本腦炎，這也是全國第4例。

◎溫昇豪圓製作人夢 欽佩隋棠全家駐偏鄉

溫昇豪23日出席由桃園市政府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會共同合辦的「2020時尚客家服飾設計競賽」於桃園市興光堡壘舉行的徵件記者會。身為客家人的他認為客家精神就是惜食與硬頸，不忘將惜食精神傳承給7歲就讀小一的女兒，他從小就讓孩子看「飢餓30」等相關難民影片，讓她知道地球上有許多人沒有糧食可吃，進而學會珍惜身邊食物。

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