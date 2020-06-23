宜蘭縣某大專院校的女生宿舍，今天(23)清晨遭1名摘瓜工人強行入室，必趁著女學生熟睡時，偷摸胸進行猥褻，爽後還順手牽羊行竊其他房間的錢財，警方在獲報後的4小時立即逮捕此名採瓜工人，並依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，今早3點的宜蘭某大學的女生宿舍，遭到1名摘瓜工人爬牆入侵，此工人進到房間後，見熟睡的女學生穿著裸露，色心大發進而伸出鹹豬手，連續撫摸女學生胸部多時，爽後連同隔壁多間房間的錢財搜刮而空，卻在意圖偷竊最後一間房時，因動作太大驚醒熟睡的女學生，女學生睜眼看到不明男子身影，立即大聲尖叫驚動其他房間室友，男子才慌張的翻牆逃逸。

警方經調閱監視器，尋獲1名嫌疑犯男子，並依據嫌犯逃逸路線挨家挨戶查訪，進而鎖定到主嫌犯，經由員警突擊檢查，和秀出監視畫面後才使得主嫌認罪，偵訊過程中工人竟還聲稱，自己只是喝太醉才會如此行事。

警方表示，主犯是因在學校附近工作而租屋，見女生宿舍與自己距離相近，才起了歹心。警方依竊盜罪嫌送辦，持續擴大調查學生財物損失情形，並進一步釐清工人是否有違反性騷擾防治法。

(中時電子報)