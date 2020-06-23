今年端午節有4天連續假期，再加上新冠肺炎疫情解封，預估許多民眾會趁用連假出遊，返鄉車潮也將增多，避免出現雍塞情況，台中市政府交通局特別協調國道高速公路局，將於連假期間視情況彈性開放國道一號豐原至台中段的路肩，另高鐵、台鐵也預計加開班次疏運。

交通局指出，最近疫情趨緩，再加上端午連假是管制解封後的第一個連假，預期將有許多民眾外出旅遊，且國道一號台中至豐原路段平時上下班時間就容易雍塞，特別協調高公局在車流量大的時段開放路肩供車輛通行，緩解塞車情況。

交通局長長葉昭甫表示，因應連假出遊人潮及車潮，在25日端午節當天，台中市的公有路外無柵欄停車場、路邊停車格都將暫停收費，同時鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，民眾可利用公車APP掌握即時公車動態訊息。

此外，24日至29日，高鐵、台鐵都分別加開班次疏運旅客，交通局表示，高鐵從24日開始單日加開215班次列車，且至28日止所有車次都實施對號座；台鐵則從24日至29日全線共加開152列次列車。

(中時 )