政府振興三倍券發行在即，遠東商銀為支持政府消費振興方案，結合遠東集團跨產業食衣住行育樂多元消費，提供「振興三倍券」綁定遠銀卡，使用HAPPY GO Pay期間內累積消費達門檻，及新戶再加碼點數，合計最高可達30倍，且將HAPPY GO點數用於百貨週年慶超值兌點，將創造回饋效益再向上累進，三倍券變成四倍券。

遠東商銀表示，配合政府振興三倍券方案，登錄綁定遠銀卡，刷卡累積滿3,000元，除協助持卡人申請政府輔助款2,000元，並加倍回饋HAPPY GO點數4倍、即120點，若使用遠銀卡綁定HAPPY GO Pay刷卡滿額，再獲HAPPY GO點數10倍、即300點。未持有遠銀卡民眾，只要透過i申請平台辦卡，透過網路上傳齊全文件，最快可於2小時內核卡，新戶綁定HAPPY GO Pay刷卡滿額，將獲回饋666元刷卡金，及加贈HAPPY GO點數16倍、即500點，所有點數回饋最高可達30倍。

遠東商銀指出，為配合振興三倍券上路，該行即日起至年底，將結合遠東集團資源，於百貨量販通路、五星飯店住宿餐飲等，層層堆疊遠銀持卡人專屬優惠，再加上原本於遠東通路專屬優惠，如遠百、SOGO年中慶、週年慶檔期，刷遠銀卡回饋10～15％。刷卡滿萬次月享台北／台南遠東飯店、Mega 50自助餐等2人同行1人免費優惠。愛買週四遠銀日單筆刷滿688元，獲HAPPY GO 200點換100元折價券。city'super刷卡消費不限金額天天九五折等，結合三倍券將創造最強的複合式優惠。

(工商 )