台灣電競聯盟董事長徐培菁23日宣布，因個人規劃因素，將請辭董座職位。台灣電競聯盟表示，未來將會再於適當時間公布新任董座人選。

台灣電競聯盟表示，在徐培菁任職期間，聯盟不僅完成將「電競技藝」與「電競產業」納入運動產業發展條例、協助完善電子競技專長類別替代役評選規定、與國際電競體育賽事接軌，更持續拓展台灣電競產業的全球知名度，讓台灣電競產業鏈更加完整且健康。

徐培菁特別感謝網銀國際董事長蕭政豪，「四年前因著他的賞識、充分授權以及超乎常人的意志力之下，讓台灣的電競產業完全改頭換面，我們不再是躲在『電動間』的小孩，我們一再突破困境，開大門走大路的經營，成功把『IESF世界電競錦標賽』帶來台灣，也走出台灣，與世界各國合辦多項電競大賽，用電競交世界的朋友，用電競維繫國際的友誼，更用電競讓世界認識台灣。」

徐培菁表示，在政府與各產業的支持下，一路以來台灣電競聯盟做好電競教育與電競產業化，以及不斷的創新電競。「我們秉持著態度、氣度、風度，因為我們代表台灣，代表整個電競產業，更代表一個領域的『領航者』。」

最後徐培菁董事長也承諾，「自己的離開並不會是結束」，同時也感謝台灣電競聯盟、中華民國電子競技運動協會及狼谷娛樂，上百位的工作夥伴。她表示，未來台灣電競聯盟與中華民國電子競技運動協會，將走向更專業與進階優化的新領域，團隊與世界各國鏈結，會加大力度與深度培植電競青年學子，為台灣電競產業環境打造一個更璀璨的未來。

(工商 )