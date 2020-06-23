台中市的社會住宅規劃案，再添一樁！台中市政府住宅發展工程處23日表示，將租用台糖土地，在烏日規劃當地首座社會住宅，並舉辦說明會，說明烏日新榮和段社會住宅先期規劃構想，希望傾聽在地民眾意見。烏日社會住宅目前規劃為地上14至15層、地下2層建物，共約270戶，最快於2021年開工、2024年完工。

此次「烏日區新榮和段社會住宅先期規劃成果地方說明會」，當場分享已完工入住的台中豐原安康，及大里光正等二處社會住宅的經營成果。

住宅處說，台中市政府持續以多元方式推動社會住宅，烏日新榮和段社會住宅，將租用台糖土地興辦。基地近三榮路二段、三榮九路交叉口，周邊有烏日林新醫院、旭光國小等公共設施，距離烏日舊市區，也只需5分鐘車程，並鄰近高鐵台中站、台鐵新烏日站及台鐵成功站等大眾運輸場站，交通區位良好。

台中市住宅發展工程處長許由興表示，社會住宅從先期規劃到開工、完工，需要歷經約3至4年時間，這次民眾提出的相關建議，包括增設停車位、商業空間、托嬰托幼服務，及強化管理效能等意見，都會在後續建築設計階段時研議評估，讓社會住宅不只能落實居住正義、提供優質居住環境，也能補足當地欠缺的社福設施、及滿足在地民眾需求。

(工商 )