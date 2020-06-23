國民黨前立委羅淑蕾，107年縣市長選舉時以立委身分到新竹縣輔選，指控民國黨縣長候選人徐欣瑩，在立委任內被公民國會監督聯盟評鑑為最後一名，引發徐不滿提告，新竹地檢署偵查終結，認羅違反選罷法提起公訴。

檢方調查，107年11月3日晚，競選縣長的楊文科在峨嵋鄉舉辦造勢晚會，羅淑蕾到場演講向在場民眾傳述，「徐欣瑩我請問妳，我講話負責任大家都知道，我不會講假話，請問妳四年來，妳在立法院做了什麼法案，零，零」並指稱徐欣瑩擔任立法院第8屆立法委員期間，被公民國會監督聯盟評鑑為最後一名。

徐欣瑩不滿，認羅淑蕾的不實言論已違反選罷法提告，羅淑蕾在檢方偵查時辯稱，當天她講的前後語是比較利國利民的法案，她是在做比較，她都是抄襲的，主要在強調這些，這樣去做闡述，徐也不會因她講這樣她就落選。

檢方查閱立法院法案查詢系統，徐欣瑩在101年至104年間共計有主提案46筆法律提案三讀通過紀錄，其中部分法案羅淑蕾擔任立委時亦同為主提案人。

公督盟也函覆，自2007年成立以來，持續12年累積共23次立委評鑑，從第7屆第1會期起，從未以最後一名來呈現待觀察立委。

檢方核羅淑蕾所為，係犯選罷法第104條傳播不實罪嫌，依法提起公訴。

(中時 )