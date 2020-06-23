今年5月間，桃園市1名杜姓男子（54歲）因不滿鄰居的鞋子擺在他家門口，與鄰居及鄰居陳姓友人起口角，杜男拿鐵鎚攻擊陳男頭部，還持水果刀刺傷宗姓鄰居頸部。警方將杜男逮捕送辦，檢察官訊問時，杜男竟反嗆「我殺人？笑死人了！」桃園地檢署今依《殺人未遂罪》將杜男起訴。

起訴書指出，杜男於今年5月24日下午3時許，發現宗姓鄰居將鞋子放在他家門前，隨之與宗男及其陳姓友人起爭執，杜男從家中拿出鐵鎚與水果刀，持鐵鎚重擊陳男頭部，陳男及時用雙手護住；宗男見狀上前阻止，卻被杜男持水果刀刺入臉頰、從左頸穿出；而陳父聞聲出門查看，也被他持刀割傷手指。

當檢察官訊問時，告訴杜男他已經涉嫌殺人，杜男卻回嗆「我殺人？笑死人！」訊後甚至不願在筆錄上簽名，還對檢察官叫囂「你夠了沒」？檢察官認為杜男只因口角糾紛竟起殺人犯意，且犯案後態度不佳，持續揚言對告訴人不利，今天偵結依《殺人未遂罪》將他提起公訴，並請法官從重量刑。

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(中時電子報)