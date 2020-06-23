行動通訊網路測試分析機構Opensignal公布了「Opensignal 2020年06月台灣行動網路體驗報告」。報告內針對台灣五大電信在影音體驗、遊戲體驗、語音應用程式體驗、延遲體驗、上傳與下載速度體驗、4G可用率、4G網路涵蓋體驗表現，進行比較衡量。也是首次測量台灣手機遊戲體驗，瞭解到各大電信用戶在行動網路上玩多人連線對戰手機遊戲的體驗狀況。到底五大電信行動網路強項在哪，一看就知道！

台灣的行動通訊網路市場很活躍，訊號覆蓋範圍廣，而五大電信業者之間競爭也十分激烈。 今年1月台灣完成了5G頻譜拍賣，隨著電信業者5G商用化服務即將推出，勢必將在台灣掀起另一波競爭。而台灣推出5G的關鍵在於其基礎4G網路的實力。第一版5G（非獨立接入）底層使用4G網路，也就是說5G手機必須先連接到4G訊號才能使用5G。台灣用戶受益於強大的4G可用率，遠傳、台灣大哥大和亞太電信三家電信業者都提供95%或更高的4G可用率，擁有良好的5G網路基礎。

根據Opensignal近期的《2020年行動通訊網路體驗狀况報告》，目前只有六個國家的4G可用率超過95%，包含台灣、美國、荷蘭、日本、韓國和挪威。台灣名列其中，是很亮眼的成績單。還需要注意的是，亞太電信用戶從該電信業者與台灣大哥大本地漫遊關係中受益，這意味著亞太電信用戶在必要時可以漫遊至台灣大哥大的網路。

另外，台灣的電信業者非常注重為用戶提供優質的遊戲體驗。在2020年2月的《5G時代手機遊戲體驗狀況報告》中，台灣在100個國家中排名24，比加拿大略勝一籌，下載速度也是全球最佳之一。

台灣大哥大、遠傳和亞太電信的4G可用率超過95%

台灣電信業者在4G可用率（用戶連接4G的時間佔比）表現特別優秀。據統計，在此方面台灣大哥大和遠傳分別以96.5%和96.4%的得分並列第一。亞太電信以95.7%的得分略低於前兩者。目前在台灣，這三家電信業者的4G可用率均超過95%，而整體五大電信業者的4G可用率均超過90%的門檻。在4G涵蓋體驗中，中華電信表現最佳。此獎項分析的是相對於所有電信業者之用戶訪問的位置，單一電信業者之用戶接收到4G訊號的位置。在0-10分的範圍中，中華電信得分為9.8。雖然中華電信排名首位，但其他台灣電信業者在這一領域的得分也很高。台灣大哥大、遠傳和台灣之星的得分都在9.0分以上，而亞太電信的得分為8.8分。

中華電信和台灣大哥大在影音體驗方面獲得優秀評級

在用戶的高品質影音體驗方面，目前已有兩家台灣電信業者進入頂尖行列。中華電信和台灣大哥大的成績為「優秀評級」，高於上次報告中的「非常好」評級。中華電信以76.7分的成績獲得了該類別的冠軍（評分範圍0-100分），而台灣大哥大以75.3分的成績略落後於中華電信。優秀評級意味著用戶體驗十分穩定，加載快速且幾乎不卡頓。遠傳以74.8分的成績獲得非常好評級範圍，這意味著用戶基本上體驗到快速的加載時間，只有偶爾延遲。

遠傳、中華和台灣大哥大共同贏得語音應用程式體驗

如果台灣用戶想通過WhatsApp、Skype或Facebook Messenger等語音應用程式進行通話，他們的體驗都相當不錯。五大台灣電信業者中有四家取得了80分及以上的成績（評分範圍0-100分),這意味著他們在用戶體驗方面取得了「良好評級」。遠傳、台灣大哥大和中華電信最終以三方平手贏得這一獎項。台灣之星（T Star）雖略低於其他三名，但仍以80.2分的成績取得了良好評級。亞太電信（GT）是唯一一家得分為79.2，獲得「可接受」評級的電信業者。

台灣大哥大摘下首次遊戲體驗獎

遊戲對台灣用戶很重要，整體良好的遊戲體驗也可以讓用戶受益。五分之三的台灣電信業者在Opensignal新遊戲體驗獎中獲得了「良好評級」。這個獎項衡量了行動用戶在電信業者網路上即時多人連線對戰手機遊戲的體驗。台灣大哥大、中華電信（CHT）和遠傳（FET）均取得了75分及以上的成績（評分範圍0-100分)，但台灣大哥大以80.5分的成績領先，成為Opensignal遊戲體驗獎的得主。良好評級意味著遊戲互動整體可控，用戶在遊戲中的操控可以得到即時響應。

下載速度體驗 中華電信再度奪冠

中華電信在下載速度體驗方面再次贏得競爭對手，自2018年7月報告以來他們連續所獲得此獎項。中華電信用戶的下載速度為 38.5Mbps，比最接近的競爭對手遠傳快 8.7Mbps，比台灣大哥大快 10.5Mbps。台灣之星和亞太電信在下載速度體驗方面遠遠落後，分別為 20.4Mbps和 16.4Mbps。

而遠傳贏得了上傳速度該類別冠軍，其用戶的平均上傳速度為11.6Mbps。中華電信和台灣大哥大的用戶的平均上傳速度分別為10.7Mbps和10.4Mbps。隨著行動用戶在社群媒體平台上傳影片的頻率越來約越高，如TikTok或Twitch，上傳速度變得更重要。

台灣區域分析 遠傳電信與中華電信競爭激烈

以台灣七大都市：新竹市、高雄市、新北市、台中市、台南市、台北市和桃園市的行動網路表現來看，Opensignal指出電信三強中華電信、遠傳和台灣大哥大之間存在著激烈的競爭。總體來說，中華電信獲得9勝24平；遠傳獲得5勝23平；台灣大哥大獲得0勝23平。

在影音體驗方面，處於全國領先地位的中華電信在四個都市中獲勝，但在其他三個都市中，競爭較為激烈。在台中市，中華電信與台灣大哥大和遠傳並列，在桃園市與台灣大哥大並列，而在高雄市與遠傳並列。

遊戲體驗是激烈競爭的另一個領域。台灣大哥大獲得全國大獎，但在都市層面上，它與中華電信在七大都市中並列，而在其中四個都市中：高雄市、台中市、台南市、桃園市，台灣大哥大與中華電信和遠傳並列。

中華電信輕鬆獲得了國家級的下載體驗獎，但在都市層面上，它在台中市和高雄市與遠傳不相上下。同樣，遠傳輕鬆獲得國家級的上傳體驗獎，但在都市級迎來中華電信和台灣大哥大的競爭。遠傳在五個都市中大獲全勝，但在台南市和新竹市中與中華電信和台灣大哥大並列。

作為參考，本次「Opensignal 2020年06月台灣行動網路體驗報告」是在 2020年2月1日至4月30日之間，透過83823個裝置，所收集共254,511,652筆測量數據而得來的整合性報告。

(科技)