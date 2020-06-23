基隆市端午連假起推出走動式觀光旅遊服務團隊，提供各種旅遊諮詢服務。（許家寧攝）

基隆市長林右昌（右3）相信這群帥哥美女團，一定會成為基隆旅遊新亮點。（許家寧攝）

基隆市府因應未來重啟國際郵輪靠港，首創「走動式觀光旅遊服務」，端午連假期起正式上線，在海洋廣場及廟口商圈派遣走動服務人員，穿戴充滿夏季氛圍的草帽、搭配海洋風格的領巾與醒目的紅色T-shirt，即時提供國內外遊客旅遊諮詢服務。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，全新推出的「走動式觀光旅遊服務」是將定點的旅遊服務中心延伸到戶外遊客分布最密集的地方，培訓一支12名的專業旅服團隊，隨時提供地圖交通資訊、推薦當地美食、旅遊諮詢，以及協助遊客拍照等服務。

走動式服務人員，隨時攜帶急救包、文宣、大聲公、雨傘，也特別提供美、日、韓、泰、越南及印尼語等多種線上真人口譯服務，以親切微笑和貼心的服務，協助國內外遊客即時解決旅遊上問題，讓遊客感受到基隆的熱情，友善旅遊城市印象。

市府同時推出「城市慢旅」美食篇、時光篇系列手繪地圖摺頁，收錄南站商圈及有台灣小銀座之稱的義二路周邊美食、景點、伴手禮等資訊，讓每一位遊客都能按圖索驥、漫遊基隆，旅客來到基隆不管有什麼問題，都歡迎向這支美麗隊伍尋求協助。

市長林右昌說，因應未來基隆港重啟國際郵輪停靠，所推出的最新服務模式，未來假日、郵輪靠港日及大型活動期間，都可以看到這群帥哥美女身影，還可望成為基隆街頭的新亮點，笑說不妨成立粉絲團，人氣肯定媲美棒球啦啦隊。

(中時 )