這次戒菸成功且抽到獎的收容人共8組，其中2組來自嘉義監獄、3組來自彰化監獄。（張毓翎攝）

法務部響應董氏基金會與國民健康署的「2020戒菸就贏比賽」，還祭出3萬元及6000元加碼獎金。（張毓翎攝）

成大醫院家庭醫學部醫師陳全裕說，吸菸會增加呼吸道感染風險，更容易感染新冠肺炎、SARS、MERS等肺部傳染疾病。（張毓翎攝）

法務部響應董氏基金會與國民健康署的「2020戒菸就贏比賽」，還祭出3萬元及6000元加碼獎金，有812組收容人參加，這次戒菸成功且抽到獎的收容人共8組，其中2組來自嘉義監獄；法務部長蔡清祥23日偕同國健署、矯正署及活動代言人李㼈等人赴嘉監頒獎，勉勵鼓舞其他吸菸者戒菸及戒菸成功的收容人。

法務部矯正署長黃俊棠、嘉義監獄典獄長莊能杰、國健署副署長吳昭軍、董氏基金會執行長姚思遠等人皆今日出席頒獎典禮。由法務部設置的「收容人專屬成功戒菸特別獎」共有7組，今年還有1組嘉義監獄收容人，抽中全國成功戒菸貳獎6萬元。

蔡清祥表示，2009年收容人吸菸率為91％，到2018年在監收容人吸菸率已降為83.4％，監所吸菸者比例高，多數入監前已有吸菸習慣，恭喜所有獲獎的同學，憑著毅力戰勝一切，不管菸癮或毒癮，只要心中有信念，就有機會去掉這些惡習。

李㼈分享戒菸的心路歷程，他說，那時經常眼睛乾澀、口乾舌燥，還容易暴怒，記得戒菸後的3年多，有次還夢到他在抽菸，才醒悟原來菸癮不只傷害身體，更已毒害到自己的靈魂，故成功戒菸的人，其意志力都不能小覷。

彰化監獄得獎者黃姓收容人從國小就開始吸菸，曾戒菸1年，後來因感情問題再度吸菸，6年前受到姐姐的期盼，熬過艱辛的戒菸期；另一位得獎的陳姓收容人看到黃的成功案例，決心戒菸，認為自己的健康，不該交由菸來決定。

(中時 )