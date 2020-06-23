雲林縣長張麗善一行40餘人，23日到台東進行城市交流，台東縣長饒慶鈴全程陪同，並介紹台東的「慢經濟」發展模式，張麗善對於台東近年發展給予極高評價，期待2女力攜手合作，促進雙方農產品、觀光旅遊等多面向交流。

雲林縣長張麗善23日率副縣長謝淑亞、一級主管等一行42人，前來台東進行城市交流，分別參訪台東設計中心、波浪屋、鐵花新聚落、創客基地等地，實地了解台東在青創、原住民產業及智慧城市的推動成果。

而由於台東及雲林都同樣面臨垃圾處理問題，台東縣政府也安排張麗善一行與環保局進行焚化爐再啟用經驗分享。

張麗善表示，台東縣在饒慶鈴的帶領下，觀光產業蓬勃發展，透過執政團隊的努力，吸引許多遊客來台東，讓店家笑開懷，從吃的、住的到視覺的享受及各種創意，有很多雲林縣府團隊值得學習的地方，雙方可以透過合作，一起發觀光產業，此趟交流之旅，真的不虛此行。

饒慶鈴指出 ，雲林是農業大縣，在許多農業的轉型上看見許多雲林縣政府亮眼的成績，最近在農業觀光的部分也很努力，希望透過這次的交流，在農業、觀光及經濟產業上，希望有更多的互惠及合作，創造更多城市加乘效果，期待未來會有更多合作發展的空間。

(中時 )