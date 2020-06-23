端午節應景的粽子，大多使用糯米包五花肉及蛋黃等等，雖然香Q美味，但不易消化，長輩和慢性病患者更要注意適量；南投醫院營養師推薦「雪花粽」，以鮮奶、玉米粉加熱糊化而成，屬於高鈣乳製品，健康沒負擔。

南投醫院營養師陳佳祺表示，糯米屬於支鏈澱粉，GI值高易影響血糖，而且粘度高，吃過量易消化不良、肚腹脹悶；還有高油、高鈉、高熱量，因此，高血壓、糖尿病、高脂血症與肥胖患者應注意攝食量；急性消化潰瘍、慢性十二指腸潰瘍、膽結石等腸胃較差的患者不宜多吃，粽子最多一天一個，並且最好選擇高纖的五穀粽，再配一盤100克的青菜或當季的絲瓜湯、竹筍湯。

依據國民健康署調查國民營養健康狀況，65歲以上老人每日平均乳品攝取約0.4到0.7杯，遠遠不足建議量的1.5杯，因此「高鈣雪花粽」相當適合長者當點心食用，增加乳品攝取量。

此外，使用寒天粉凝成膠狀，再包入當季盛產的奇異果、鳳梨、火龍果等水果，包成寒天水果粽，食用時淋上蜂蜜、煉乳，有血糖及體重控制問題者可用代糖取代，熱量低且清涼解膩，也是端午節粽子的新選擇。

(中時 )