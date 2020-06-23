端午連假到來，新北捷運公司推出5大Chill主題的輕軌地圖，邀民眾揭露淡水秘境，同時與新北文具觀光工廠「王子文具」合作，推出淡海輕軌集章贈獎活動，民眾25日起只要購買一日券或收集4車站戳章，即可獲得淡海輕軌列車造型橡皮擦。

新北捷運公司表示，淡水依山傍水，擁有獨特魅力，民眾走訪淡水老街海線外，淡海輕軌綠山線的獨特景點也令人流連忘返，此次特別推出綠山線5大Chill主題的輕軌地圖及小卡，規畫出美拍、約會、美食、親子、自行車等旅遊主題，地圖放置在紅樹林站，供旅客自由索取，帶領旅客趣遊淡海。

新北捷運公司指出，淡海輕軌為台灣第一個國車國造案例，此次端午連假與「新北隱形冠軍」的王子文具異業合作，製作新北捷運三環六線中4款捷運列車造型橡皮擦，民眾25日起只要購買一日券，或在V01紅樹林站領取遊程地圖，集滿4個不同車站的印章，就可兌換「卡哇伊」列車造型橡皮擦。

新北捷運公司補充，台灣持續0確診，為感謝醫事人員辛勞，也推出乘車優惠，6月底前醫事人員出示證明以及一般民眾身份證號碼有兩碼數字為0者，即可免費兌換當日不限搭乘次數的的淡海輕軌一日券，其餘民眾若綁定行動支付方式乘車，就享有車資票價5折優惠。

(中時 )