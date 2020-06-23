一向嚴厲批評美國總統川普的《紐約時報》近日發表評論稱，川普對非法入境難民直接遣返的移民政策，讓新冠病毒隨著遣返向全世界輸出，疫情相當嚴重的美國因此成為最大的新冠肺炎出口國。

《環球時報》引述《紐時》的評論稱，年3月21日，川普政府宣佈無限期延長限制外國人入境美國的措施，以阻絕境外輸入新冠肺炎，同時非法入境美國的難民也將被直接遣返。

評論認為，川普政府的舉動非常諷刺，美國是全世界疫情最嚴重的國家，大量遣返非法移民的做法，不僅是不人道和殘忍的，也等於是在故意將美國的疫情出口到國外去。尤其是缺乏應對疫情能力的中南美洲國家，比如薩爾瓦多、瓜地馬拉、哥倫比亞、洪都拉斯、海地和墨西哥，這些國家也是美國非法移民的主要來源國。

以瓜地馬拉為例，今年4月底該國曾表示有5分之1的新冠肺炎確診病例來自美國遣返的難民，其中僅一架由美國用來遣返非法移民的航班上，76名乘客中就被檢測出71人確診感染新冠肺炎。

評論舉例說，川普政府將美國的麻煩出口給國外的行為，在前總統克林頓時期的上世紀90年代也曾上演過。當時克林頓政府將美國國內的黑幫分子發配到中美洲薩爾瓦多，曾為該國帶來了無盡的暴力問題，也導致該國有更大量的難民湧入美國。

《紐時》最後還指出，川普當局的做法違反了聯合國的相關規定，因為聯合國曾在5月13日呼籲各國暫停對非法入境者的強制遣返，以免為所有人帶來嚴重的公共衛生風險，其中既包括被遣返者，也包括遣返國和接受國的政府和社會工作人員。評論呼籲美國國會、法院和NGO組織行動起來，曝光川普當局的惡毒行為，並終結他的危險做法。

(中時電子報)