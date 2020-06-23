橘子集團代理日本SQUARE ENIX出品《魔力寶貝Ｍ》迎接上市一周年，官方於今(23)日起釋出全新副本【絕島魔窟】提供Lv.90以上的玩家挑戰，共有六大關卡，成功通關可取得Lv.100裝備製作材料，以及「共振魔塵」稀有強化裝備道具！第二屆【法蘭PK大賽】即將開打，即日起至7月12日開放台港澳玩家報名。此外，上市周年歡慶活動也加碼推出第二彈，共有四大內容可取得高達26種不同獎勵！【勇者回歸】活動可取得「珍稀材料箱」等寶箱，有機會開出遊戲三寶「隕鐵」、「楠木」、「冰凍愛麗絲」稀有素材！

●全新Lv.90副本【絕島魔窟】釋出、取得稀有強化裝備道具！

《魔力寶貝Ｍ》全新Lv.90副本－絕島魔窟釋出(圖/《魔力寶貝Ｍ》官方授權提供)

《魔力寶貝Ｍ》迎接上市一周年，官方今日釋出全新Lv.90副本【絕島魔窟】，接續著【久遠之歌】副本劇情．蘭國和艾國戰火越演越烈，神秘洞窟中的傳送陣秘密尚未解開，玩家將伴隨著調查的過程，發現洞窟中石板的故事、一探究竟！【絕島魔窟】共有六大關卡：「海上遇險」、「古怪的地質學家」、「一波三折」、「再探洞窟」、「深入洞窟」及「三方混戰」；成功通關可取得Lv.100裝備製作材料「輕靈之玉」、「遠古列王的祕寶」、「古龍之鱗」、「太古鳳凰羽毛」等材料，以及「共振魔塵」稀有強化裝備道具！「共振魔塵」可運用在角色身上的各式裝備，包含：武器、衣服、鞋子、帽子、耳飾，將裝備進行「共振」取得「共振類型」、穿戴任意部位相同類型「共振」，獲得對應套裝的附加效果！

《魔力寶貝Ｍ》全新副本－絕島魔窟共有六大關卡(圖/《魔力寶貝Ｍ》官方授權提供)

●第二屆法蘭PK大賽即將開打、即日起至7月12日展開報名！

《魔力寶貝Ｍ》法蘭PK大賽－單服賽獎勵 (圖/《魔力寶貝Ｍ》官方授權提供)

《魔力寶貝Ｍ》於6月23日至7月12日開放第二屆【法蘭PK大賽】報名申請，此次除了既往的單服賽之外，將加碼再推出跨服賽，釋出豐富獎勵；於7月14日舉辦單服賽，各服前三名選手將獲得8月4日的跨服賽資格，總共16強進行最終比賽，邀請台港澳玩家挑戰最強勇者頭銜！

單服賽冠軍獎勵為：「跨服賽邀請函」、「法蘭天選者稱號」、「單服冠軍頭像框」、「最終型決戰型牛鬼(變身)」、「共振魔塵」*22、「寵物訓練卷軸」*20、「尋寶鑰匙」*4、「零件包」*6、金幣120000；跨服賽冠軍獎勵為 : 「王者之刃封印卵」*1、「黃金之翼封印卵」*1、「跨服專屬冠軍稱號」、「共振魔塵」*45、「寵物訓練卷軸」*55、「尋寶鑰匙」*10、「零件包」*25、金幣300000；每個名次皆有獎勵可拿、只要報名就有參加獎！詳細賽程與獎勵細節請參考官方網站公告。

●上市周年活動第二彈、取得26種超豐富獎勵！

《魔力寶貝Ｍ》自6月初展開上市周年歡慶活動回饋全體玩家，官方即日起加碼舉辦第二彈，包含「一周年系列活動Part2」、「慶祝周年蛋糕製作」、「周年物資大捐贈」、「周年的王國試煉」四大活動，總共高達26種不同獎勵、邀請勇者一起參加法蘭王國周年盛會！

◎一周年系列活動Part2

即日起至7月28日，完成每日任務【真中的研究】、【羅珊娜的愛心便當】、【學院任務】皆可獲得「一周年祝福蛋糕」*5、「經驗寶箱」*2。

◎慶祝周年蛋糕製作

《魔力寶貝Ｍ》上市周年活動第二彈 (圖/《魔力寶貝Ｍ》官方授權提供)

即日起至7月14日，「墮天使」、「巨人」、「水藍鳥魔」、「北極熊」將有機率掉落「製作蛋糕的材料」使用可獲得雞蛋、麵粉、水果三種道具擇一，累計道具可兌換特別獎勵「一周年祝福蛋糕」、「洗練藥水」、「寵物技能書頁」、「寵物訓練卷軸」、「寵物天賦轉換藥水」等獎勵。

◎周年物資大捐贈

即日起至7月14日，法蘭城將出現徵收道具的商人，只要提供NPC需要的徵收道具，即可取得「洗練藥水」、「中等寵物技藝之書」、「中等技藝之書」等獎勵。

◎周年的王國試煉

即日起至7月14日，完成指定試煉項目「丘比特試煉」、「翼龍試煉」、「水藍鼠試煉」、「貓熊試煉」、「丸子炸彈試煉」，可取得「共振魔塵」、「寶石袋(特大)」、「稀薄的能量核心」、「一周年祝福蛋糕」、「零件包」。

●歡慶周年、勇者歸來！全體勇者加碼送珍稀材料箱！

《魔力寶貝Ｍ》歡慶周年．官方舉辦勇者回歸活動(圖/《魔力寶貝Ｍ》官方授權提供)

歡慶周年．官方同步舉辦【勇者回歸】活動，於7月21日前，最後登入時間在2020年5月18日達Lv.60的玩家，登入可獲得回歸獎勵包「珍稀材料箱」、「經驗寶箱」、「信念碎片」，其中．「珍稀材料箱」有機會開出遊戲三寶「隕鐵」、「楠木」、「冰凍愛麗絲」稀有素材！此外，完成指定任務可額外獲得加碼獎勵，詳情請鎖定官網及粉專最新消息。

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