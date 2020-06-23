倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開高震盪，終場上漲39.43點，漲幅0.34％，收在11,612.36點，反觀櫃買指數則收黑下跌，跌幅達0.41％，以159.29點作收。三大法人方面，外資續買38.1億元，投信轉賣2.1億元，自營商轉賣1.98億元，外資於台指期貨市場上持續加碼587口多單，累計淨多單部位為33,109口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股受惠美股22日止穩反彈的激勵，23日早盤一度開高大漲106點，不過在節前觀望氣氛及二度疫情復燃的疑慮下，獲利回吐賣壓順勢出籠，盤面呈現多空交戰。

展望後市，在短中長期均線走揚向上、資金行情延燒、內外資法人心態偏多不變前，大盤震盪往上的看法沒有改變，短線若有拉回，逢低仍是尋求低接進場的機會。

選股方面，前景展望佳、下半年業績大幅成長且股價基期偏低的個股仍是首選，除力旺、世芯-KY、聯發科、樺漢、圓剛、聰泰、玉晶光、惠特、中天等個股因累積漲幅已大，並不建議過度追價外，包括科嘉-KY、精材、台郡、台光電、瑞祺電、安碁資訊、創惟、貿聯-KY仍可多加留意。

本周納入投資組合的中天，受惠新藥授權金入帳及糖尿病新藥解盲成功題材，股價連日飆漲，惟23日受分盤交易影響出現漲多拉回，但在業內法人大戶心態偏多不變前，只要量價不失控，後市大漲再創新高的機會仍可期待。

至於遊戲股股王鈊象雖同樣累積不小漲幅，但前五個月每股獲利大賺近2個股本，法人樂觀預估全年每股盈餘將「坐五望六」，以23日收盤價750元來看，後市上漲空間仍大，持多續抱看法不變。

此外，耳溫槍概念股熱映股價近期於130～150元間進行高檔震盪，但在體溫量測產品拉貨需求帶動下，今年前五個月每股獲利已達8.66元，改寫歷史新高紀錄，預期股價後續仍有大漲行情可期。

(工商 )