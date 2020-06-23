豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國白宮經濟顧問庫德洛堅稱美國並無第二波疫情，加上蘋果在開發者大會（WWDC）中表示，Mac系列電腦將由英特爾的晶片改採自製晶片，帶動蘋果股價與那斯達克指數22日雙雙創下歷史新高，美股其餘三大指數也全面收紅。

以技術面觀察，台股23日盤中最高觸及11,679點，一度越過11日長黑K棒的中值11,644點，惟終場卻以長十字線作收，震盪區間達149點，貫穿22日紅K棒的高低點，顯見盤面多空激戰，勢均力敵。大盤後續若能帶量站穩11日的長黑K棒中值，短線有望挑戰11,770點，而10日均線11,532點則可視為短線防守點。

盤面焦點除鴻海23日股東會外，聯發科躍升市值第三大後，23日小幅回檔，終場收在574元，而生技、半導體、通訊等類股表現依舊強勁，反觀鋼鐵、航運、資訊服務等類股走勢相對疲弱。

個股方面，本周納入投資組合的鎧勝-KY，受惠居家辦公與線上教育帶動筆電及平板需求增加，5月營收創近3年半單月新高，預期第二季營收、毛利率、營業利益皆有望持續成長下，法人買盤持續敲進。

展望後市，離端午節長假僅剩一個交易日，預期大盤將縮量後於高檔整理，配合除權息及集團作帳旺季，選股可朝向電腦、伺服器、遊戲等宅經濟相關類股外，高殖利率、5G、設備等族群也可多加關注，操作上嚴控資金切勿追高。

(工商 )