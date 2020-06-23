永誠國際投顧分析師李忠興表示，全球疫情無法有效控制，國際股市進入整理，但美國科技股在多檔龍頭股，包括蘋果、Adobe、亞馬遜和Square創新高的帶動下，台股23日轉由電子股撐盤，惟本周將逢端午長假，部分高位階、漲多股湧現賣壓，終場指數小漲39點、以11,612點作收。

若以籌碼面來看，6月11日指數回檔184點、融資當日大減17.37億元後，至22日為止仍每日連續增加，融資已增加62.89億元，指數則上漲77點，意即這段期間指數上漲0.66％，融資卻大增5.1％，短線融資增速較快，投資人宜避開股價拉回而融資大增、籌碼轉趨凌亂的個股。

6月24日是連假前的最後一個交易日，不敢抱股過長假的賣壓已在今日、最晚明日早盤就會出籠，強勢股走勢或有明顯拉回，但逢回找進場點的看法不變，並以10日均線作為短線多空、強弱的依據即可。

個股方面，本周納入投資組合的永崴投控，子公司富崴拿下300MW離岸風場標案，預算金額640億元，對公司營收將有長期而穩定的貢獻。

(工商 )