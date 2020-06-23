啟發投顧分析師楊基政指出，台股23日呈區間橫盤格局，空方缺口已回補，惟11,771點黑K上緣處有短壓，預期指數將在11,771點至月線間震盪。個股方面，本周納入投資組合的旭品，技術面轉強，有望續漲。

他認為，短線台股月線支撐未失守前，建議操作整理過的領先族群，尤以率先突破6月11日11,771點的個股為首選，同時搭配5月營收成長性高、高現金殖利率等條件。

(工商 )