三竹（8284）最新公告指出，董事長邱宏哲於6月3～22日止，經由集中市場方式取得增加1,282張持股，持股比率上升至14.64％。

三竹公告表示，邱宏哲前一次公告持股5,501張，持股比率為13.31％，此次公告時持股6,783張、持股比率上升至14.64％。

(工商 )

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