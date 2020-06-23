搶攻後疫時期的旅遊商機，加上酷暑來臨，劍湖山世界「小威海盜村水樂園」自6/25起正式對外開放！6/25至6/28端午4天連假期間，更首創健保卡左下角序號對號優惠活動，對中6、2、5三碼，門票99元、對中任2碼299元、對中任1碼450元，就可暢玩水上樂園及陸上樂園。

此外，端午連假期間，六月壽星優惠活動持續，當日壽星免費、當月壽星入園只要200元；配合水樂園開放，園區自端午連假期間推出冰品大集合，包括劍湖山世界聖代冰淇淋、海盜霜淇淋、鳳梨冰鑽咖啡、哈根達斯、潮州冷熱冰、鯛魚燒霜淇淋、雞蛋仔霜淇淋等冰品飲料，供遊客清涼消暑。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，因應觀光局國民旅遊補助，2001年7月1日以後出生的遊客，從七、八月暑假期間，都可以天天免費到劍湖山世界暢玩水陸雙樂園；不過，觀光局國民旅遊補助預算有限，如觀光局宣布補助活動完畢，劍湖山世界將會配合停止此優惠活動。

此外，劍湖山世界特別加碼推出「水陸雙月票」，只要798元，就可以從端午玩到暑假結束，平均1天不到12元。

劍湖山世界旗下渡假大飯店，暑假期間也配合水陸雙樂園，推出兩人成行優惠活動，一泊一食，每人1600元，同時特別推出學生專案，4人同行、一泊一食加安心旅遊補助1000元後，每人900元，振興券皆可適用。

(工商 )