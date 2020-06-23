根據氣象局觀測，台北測站23日出現攝氏38.4度高溫，創下今年最高溫紀錄，連帶用電再飆破紀錄。台電指出，周二各地高溫炎熱，最高用電量出現在下午13點35分，尖峰用電達到3684.7萬瓩，不僅創下今年及歷史6月份用電量新高，更一舉衝上歷年用電量排名第5名。

台電表示，儘管今日用電量創新高，備轉容量仍有376.8萬瓩，備轉容量率約10.23%，維持供電充裕的綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到217.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。

台電也呼籲，為因應夏季用電尖峰來臨，台電會努力做好機組維護並妥善調度，以滿足民眾用電需求，也呼籲全民一起節約用電，共同努力確保夏季供電順利。

2020年用電量排名：（截至6/23）1.6/23 3684.7萬瓩（今天）、2.6/22 3662.7萬瓩、3.6/19 3634.0萬瓩。

歷史6月用電量排名：（截至2020/6/23）1.2020/6/23 3684.7萬瓩（今天）、2.2020/6/22 3662.7萬瓩、3.2020/6/19 3634.0萬瓩

歷年用電量排名前10高：（截至2020/6/23）1.2019/7/17 3738.3萬瓩、2.2018/8/01 3735.1萬瓩、3.2019/7/16 3692.6萬瓩、4.2018/7/31 3690.6萬瓩、5.2020/6/23 3684.7萬瓩（今天）。

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